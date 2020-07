Torna l’incubo del coronavirus anche a Castel Volturno. Il comune, attraverso la sua pagina ufficiale, comunica che in città si registra la presenza di cinque positivi al Covid-19 nel territorio domizio.

“Poche ore fa è stato comunicato dalla struttura competente UOPC la presenza sul nostro territorio di numero cinque casi positivi al COVID 19 – si legge nel comunicato -. Si tratta di cittadini non residenti senza fissa dimora, attualmente domiciliati nel nostro comune”.

Per in cinque infetti è scattata la quarantena obbligatoria sotto assistenza e vigilanza della Polizia Municipale. Non è chiaro come sia scoppiato questo piccolo focolaio e se sia in qualche modo legato a quello di Mondragone. La provincia di Caserta resta quella che desta maggiori preoccupazioni a Palazzo Santa Lucia. Sotto osservazione anche il focolaio di Conca della Campania, dove si registrano ben otto contagi in una popolazione di appena 1200 abitanti.