Giornata di gioia a Mugnano per il piccolo Rico, un bambino affetto da una malattia genetica rara operato in Olanda e oggi finalmente fuori pericolo. Per lui era partita una gara di solidarietà destinata a raccogliere oltre 45mila euro necessari all’operazione in un centro specializzato olandese.

Mugnano, è festa: Rico torna a casa dopo l’operazione

«Oggi è stata una giornata difficile, ma siamo riusciti a superare tutto – ha dichiarato la mamma del bimbo a Il Mattino -. Mio figlio oggi si è operato, tutto andato come doveva andare. Ora sono molto emozionata, però volevo condividere con voi questa bella notizia, perché grazie a tutti voi oggi siamo qui e mio figlio sta bene. Un grazie anche ai dottori che tutti giorni salvano i nostri figli».

inlineadv

La raccolta fondi aveva fatto il giro dei social. La mamma del piccolo, infatti, aveva lanciato mesi fa un appello a chiunque volesse sostenere la sua causa. Rico era stato curato anche in Russia e negli ospedali napoletani.