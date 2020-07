L’aumento dei contagi in Campania preoccupa il governatore De Luca, in particolare in alcune aree come l’Alto Casertano e a Salerno. “Bisogna chiudere con i vigili urbani i negozi nei quali si trovano o commessi o clienti senza mascherina”, afferma il presidente della Regione Campania a margine di una conferenza stampa sull’ospedale di Pozzuoli.

Coronavirus, De Luca: “Chiudere i negozi in cui ci sono commessi o clienti senza mascherina”

Il governatore rifiuta l’idea che la situazione sia drammatica, ma avverte che se “si continua a comportarsi in maniera irresponsabile può diventarlo”. L’Ente di Palazzo Santa Lucia ha poi parlato della situazione nel quartiere di Salerno, dove si registrano 31 nuovi casi, di cui 15 nel Rione Carmine. “Non ci sono preoccupazioni particolari, siamo più o meno nella norma”, ha assicurato.

Dei contagi odierni, De Luca ne annuncia 6, specificando che “quattro sono legati ad una presenza di una famiglia venuta dalla Moldavia e altri due contatti avuti da commercianti in un quartiere della città”. Infine, il governatore campano ha affermato che si può “convivere con l’apertura delle attività economiche a condizione che ci sia senso di responsabilità da parte di tutti, a cominciare da me, che giro con la mascherina che sembro Tutankhamon. Se portiamo la mascherina e ci aviamo spesso le mani possiamo convivere altrimenti faremo fatica ad arrivare settembre”.