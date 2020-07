Lutto nella città di Sant’Antimo. Vincenzo De Biase, 29 anni, non ce l’ha fatta: il giovane è stato colpito da un infarto mentre si sottoponeva ad un intervento delicato in ospedale. Il ragazzo era molto conosciuto in città e la sua scomparsa getta nello sconforto amici e parenti.

Il 29enne è spirato stamattina, a seguito di un’operazione. La notizia della sua morte si è subito diffusa in città, intanto su Facebook in tanti hanno voluto ricordarlo un’ultima volta, dedicandogli un messaggio: “Non sempre una telefonata come, si dice in uno spot, allunga la vita…. Ore12. 15 una telefonata di mio figlio che annunciava l’improvvisa scomparsa di un carissimo amico di quelli che in qualsiasi posto ti trovi, ti rincorre per salutarti. Un ragazzo a modo onesto e gran lavoratore, io l’ho conosciuto perché si iscrisse nella mia associazione di guardia ambientale perché anche lui come noi voleva migliorare questo paese. Sei stato un grande, ciao Enzo”, scrive l’amico Mario. La data dei funerali, al momento, non è stata ancora resa nota dalla famiglia.

