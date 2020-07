“La situazione delle ecoballe a Villa Literno è scandalosa. Su 71 piazzole ne hanno tolte solo sei, questo è il fallimento dell’amministrazione De Luca”. Sono le parole del candidato presidente della Regione Campania del centrodestra Stefano Caldoro rispondendo alle domande dei cronisti a Caserta, dove ha presentato la sua candidatura.

L’ex governatore della Campania (2010-2015), ha ricordato “la visita di Renzi nel 2016 quando disse con De Luca che le ecoballe sarebbero state tolte in tre anni, e se ciò non veniva fatto, la gente li avrebbe dovuti cacciare a pedate. Ebbene, siamo nel 2019 e l’ecoballe sono ancora lì ma questa gente si ricandida; andrebbe invece cacciata a pedate”.

In merito ad un eventuale confronto pre elettorale, Caldoro ha sottolineato che “De Luca non ha mai voluto fare un confronto con me, la sua sedia era sempre vuota tranne una volta a Sky, lui quando parla da solo è bravo, perché è roba da operetta, tipo Cetto La Qualunque”.