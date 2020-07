Tragedia in un cantiere edile questa mattina a Roma. Due operai sono morti dopo essere precipitati da oltre 20 metri. I due, di 29 e 53 anni, sono precipitati mentre stavano tagliando una trave di cemento in piazza Lodovico Cerva, zona Vigna Murata.

Sul posto stanno ora lavorando i vigili del fuoco del Comando di Roma, intervenuti con più squadre, comprese quella del Nucleo Speleo-alpino-fluviale e l’Usar per la messa in sicurezza di una trave sospesa a circa 20 m di altezza. Presenti anche agenti Spresal e Polizia scientifica che si occuperanno dei rilievi. Si attende l’arrivo del magistrato di turno per l’avvio delle complesse operazioni di messa in sicurezza dell’area.

inlineadv

Operai morti a Roma

Sul caso è intervenuta la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo: “Sono vicina alle famiglie dei due operai e voglio ribadire un aspetto per me centrale nell’azione del mio Ministero e, più in generale, del Governo: mai come ora, è necessario uno sforzo unitario per rafforzare il sistema di prevenzione di infortuni e morti sul lavoro. Aprirò il tavolo odierno partendo proprio da qui”.

“Agghiacciante la morte di due operai. È una interminabile scia di sangue e di vite stroncate nei luoghi di lavoro. Dove sono i controlli sulla sicurezza? La Cisl farà sentire la sua voce insieme agli altri sindacati: dobbiamo fermare questa strage quotidiana”. Lo ha scritto su twitter la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan. “Auspichiamo che la magistratura chiarisca le dinamiche dell’accaduto e faccia piena luce su questa gravissima vicenda. Un ennesimo, tragico incidente mortale che addolora e indigna per la facilità con cui si continua a morire sul lavoro. Occorre intervenire rafforzando i controlli, la cultura della sicurezza e la formazione dei lavoratori, soprattutto nei settori dove il rischio infortuni è più elevato”, così Armando Valiani, segretario regionale Ugl Lazio.