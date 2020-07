Drammatico incidente ieri sera ad Afragola. Almeno cinque i giovani coinvolti nell’impatto tra una Toyota Yaris e uno scooter. Il sinistro si è consumato all’incrocio tra via Torquato Tasso e corso Garibaldi.

Afragola, incidente in serata: cinque giovani coinvolti

Ancora da accertare la dinamica. Ad avere la peggio, complice probabilmente l’alta velocità, i due ragazzi a bordo del mezzo a due ruote. Il conducente è stato trasportato in codice rosso all’ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’altra ragazza sul “mezzo leggero” ha riportato fratture e tagli alle gambe.

Incidente senza conseguenze invece per gli altri tre giovani presenti nella macchina al momento dell’impatto. Tantissimi i cittadini accorsi sul posto, per lo più giovani impegnati in una serata di movida. Molti residenti lamentano da tempo il mancato rispetto dei limiti di velocità in quel tratto di strada e alcune condotte scellerate da parte di scooteristi e automobilisti.