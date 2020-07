Drammatico incidente ieri notte a Torino, in corso Palermo. All’angolo con via Barbania un centauro è morto dopo lo scontro fatale con un’autovettura. A darne notizia è il sito di Repubblica.it.

Torino, scontro auto-moto: morto il centauro

Il centauro, intorno alle 23 e 30, stava procedendo lungo corso Palermo quando, per ragioni da accertare, avrebbe impattato frontalmente una macchina proveniente dall’altra direzione. Nello schianto, è sbalzato dalla sella finendo a terra. Immediatamente sono scattati i soccorsi del 118, ma le sue condizioni erano già disperate.

L’uomo è morto poco dopo il suo arrivo all’ospedale Giovanni Bosco poco prima di mezzanotte. Sul luogo dello schianto sono arrivati gli uomini della squadra infortunistica della polizia municipale che sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità dell’automobilista. Non si esclude che venga indagato per omicidio stradale.