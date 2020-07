Un vero e proprio attacco quello sferrato ieri dal candidato del Pd Pirozzi ai suoi competitor per la carica di Sindaco. Sulla sua pagina fb ha infatti pubblicato una foto di Maisto e Salvini accusando il primo di avallare le scelte del leader della Lega su inceneritori e migranti. “Maisto chiarisca se è favorevole o no agli inceneritori” ha tuonato il leader democrat. Poi è toccato a Poziello definito da Pirozzi “demagogo e affabulatore ma sopratutto il sindaco degli “impianti di rifiuti a Giugliano”.

Tiene ancora banco inoltre la polemica sugli immigrati trasferiti in zona Costiera. Sulla vicenda sono intervenuti sia Alfonso Sequino che ha chiesto alla regione di vigilare e di non scegliere sempre Giugliano per risolvere i problemi. Dello stesso avviso anche Luigi Guarino che ha lanciato durissime accuse a Poziello, reo a suo avviso di confondere la verità con le bugie e di non aver mantenuto le promesse elettorali: “dove sta il 60% dei fondi stanziati per la fascia costiera?”.

