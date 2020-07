Visita a sorpresa questo pomeriggio per Matteo Salvini al campo rom di Giugliano a ridosso della zona Asi, in parte riconosciuto dal comune ed in parte abusivo tra enormi cumuli di rifiuti.

Il presidente del consiglio comunale di qualiano, Salvatore Onofaro, gli ha mostrato la difficile situazione che vive quella zona di confine attanagliata da atavici problemi. L’obiettivo per il segretario del Carroccio è quello di arrivare a campi rom zero. Sul problema rifiuti, è poi ritornato a proporre con forza il progetto del termovalorizzatore.

inlineadv

Salvini ha poi lanciato apertamente la sfida per le elezioni amministrative a Giugliano. Non si è sbilanciato ufficialmente sul nome, ma non sono passati inosservati selfie e strette di mano con il probabile candidato Giuseppe Pietro Maisto. Salvini ha poi commentato la vicenda degli 8 migranti tunisini portati in una struttura di lago patria per la quarantena preventiva.

VIDEO: