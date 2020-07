E’ arrivata l’ufficialità da parte del sindaco di Casoria, Raffaele Bene. Nel popoloso comune a nord di Napoli c’è un nuovo caso di coronavirus. Il primo cittadino lo ha comunicato attraverso un post sui social network.

Casoria, nuovo caso di coronavirus in città

Raffaele Bene ha già fatto sapere di aver avviato il tracciamento dei contatti del positivo, così come prevede il protocollo anti-covid. Diverse persone sarebbero in isolamento fiduciario in attesa del tampone. “Vi comunico che è stato riscontrato un nuovo caso positivo al Covid-19 a Casoria – ha dichiarato il sindaco -. Al momento il positivo si trova in isolamento presso il proprio domicilio, l’Asl ha già effettuato la mappatura dei suoi contatti e sono in corso i tamponi anche al nucleo familiare. La situazione è sotto controllo ma vi invito sempre alla prudenza e al rispetto del distanziamento sociale e delle regole anti-covid“.

inlineadv

Gli altri casi

Ci sarebbe anche un secondo caso di coronavirus a Casoria, attualmente però non ufficializato. Erano comunque settimane che non si registravano nuovi contagiati nel comune a nord di Napoli. A pochi chilometri di distanza c’è il focolaio nel campo rom di Secondigliano, sulla circumvallazione esterna, al confine con Arzano. In quella struttura le autorità sanitarie hanno rilevato ben sei casi di Covid-19.