E’ preoccupato il vicepresidente dell’ottava Municipalità di Napoli. Salvatore Passaro, intervistato ai microfoni di Tele Club Italia, nell’ambito della trasmissione di approfondimento “Campania Oggi”, denuncia una situazione difficile al campo rom di Secondigliano, sulla circumvallazione esterna, dove si sono registrati ben sei contagiati da Covid. Il pericolo che il focolaio si estenda, infatti, è concreto.

Napoli, campo rom di Secondigliano fuori controllo

Secondo Passaro, attualmente, al campo rom c’è molto movimento. “Va chiuso – ha dichiarato -. I residenti escono senza mascherina, entrano nei negozi e nelle attività commerciali. Ci deve essere un controllo maggiore delle forze dell’ordine per monitorare gli ingressi e le uscite”.

Non è chiaro se anche i contagiati stiano violando il regime di quarantena imposto per legge. Ad ogni modo il vicepresidente, alla domanda della nostra redazione, definisce “fuori controllo” la gestione del campo rom e chiede, per il bene di tutti, che venga istituita una zona rossa, sia per il campo di Scampia di via Della Resistenza-Cupa Perrillo che per quello di Secondigliano sulla circumvallazione esterna, in cui sono presenti persone legate tra loro da vincoli di parentela.

Al momento sono sei i positivi al Covid-19 nel campo nomadi sulla circumvallazione esterna. La scoperta è avvenuta grazie a un tampone effettuato su una 17enne incinta, di cui è emersa la positività durante la fase di gestazione. Insieme a lei sarebbero infetti anche il marito e lo zio, oltre che tre parenti provenienti dalla Serbia. Per fortuna sono negativi i 29 tamponi fatti dai tecnici dell’Asl sulle persone entrate in contatto con la 17enne.