Napoli. Lascia le chiavi dell’auto al parcheggiatore abusivo all’esterno dell’ospedale Cardarelli. Al ritorno non trova più né l’uomo né la macchina. Il ladro è stato identificato e arrestato, così come riporta Il Mattino.

Una persona si è presentata al Commissariato Arenella martedì mattina per denunciare il furto della propria auto, raccontando di essere stata avvicinata in via Cardarelli da un parcheggiatore abusivo a cui ha lasciato le chiavi del veicolo ma, al suo ritorno, non ha ritrovato né l’uomo né l’auto.

I poliziotti, grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza cittadina e alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno accertato che il parcheggiatore, un 47enne napoletano con precedenti di polizia, si era allontanato a bordo dell’auto. L’uomo è stato rintracciato e denunciato per furto aggravato, mentre l’auto è stata recuperata e restituita al proprietario.