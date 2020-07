In calo i contagi da coronavirus in Campania. Oggi si registrano quattro nuovi casi. A darne conferma il bollettino de 16 luglio dell’Unità di Crisi della Regione. Ieri invece i contagi segnalati erano otto. L’altro ieri zero.

Napoli, bollettino de 16 luglio: 4 contagi

A pesare sul bilancio giornaliero la scoperta del mini-focolaio al campo rom di Scampia, dove si segnalano ben sei casi di infetti intrafamiliari negli ultimi due giorni. Altro cluster a Secondigliano, quartiere in cui risulta contagiata un’intera famiglia. Il comunicato avverte altresì che, con i risultati di oggi, è stato completato lo screening di massa sui braccianti nell’alto casertano. Per quanto riguarda l’area ex Cirio di Mondragone tra una settimana, al termine della prevista quarantena, saranno ripetuti i tamponi ai residenti per poter quindi revocare la zona rossa.

inlineadv

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno : 4

: Tamponi del giorno: 1.222



Totale positivi: 4.791

Totale tamponi: 307.585



​Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 432



Guariti del giorno: 1

Totale guariti: 4.097 (di cui 4.097 totalmente guariti e 0 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).