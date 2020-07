Napoli. Un’intera famiglia del quartiere di Secondigliano, a Napoli, è risultata contagiata dal Covid-19. Positive, dunque, 4 persone: madre, padre e due figli.

Secondigliano, contagiata una famiglia

La donna è attualmente ricoverata all’ospedale Cotugno non in gravi condizioni. “Si tratta di uno stesso nucleo familiare – spiega il presidente della VII Municipalità Maurizio Moschetti – Si tratta di 4 casi positivi e sono gli unici registrati nella nostra zona negli ultimi 3 giorni”.

Le condizioni della coppia di genitori e dei due figli non destano preoccupazione. La situazione è costantemente monitorata dai servizi competenti dell’Asl Napoli 1 ed è “completamente sotto controllo”, assicura Moschetti.

Finora pare non ci sia alcun legame con i contagi riscontrati nel campo rom di Secondigliano. “Se hanno avuto contatti con positivi? Non ci risulta, solo la settimana scorsa avevano usato la metropolitana. Non facciamo allarmismi, ma dobbiamo comunque essere prudenti e rispettare tutte le norme sanitarie di prevenzione”, precisa il presidente della VII Municipalità.