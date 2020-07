Arrestato 19enne di Sant’Antimo. A denunciarlo per violenza sessuale l’ex, una donna di 42 anni con cui il giovane aveva una relazione sentimentale finita poco prima. I carabinieri lo hanno rintracciato nella giornata di ieri. Il giovane, giardiniere, è accusato di atti persecutori, violenza sessuale aggravata, estorsione e lesioni personali aggravate.

Sant’Antimo, violenta una 42enne: arrestato

Secondo quanto riportato dall’Ansa, a presentare la denuncia, per cui lo scorso 6 luglio è stata emessa nei confronti del giovane un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, è stata una donna 42enne residente a Sant’Antimo che con l’aggressore aveva una relazione.

Il 19enne è stato individuato dai militari in un hotel di Gropello Cairoli, al Nord, dove si trovava per lavoro. Poi, dopo gli accertamenti di rito, i militari dell’Arma lo hanno sottoposto agli arresti a Cassina de Pecchi (provincia di Milano), presso la residenza del titolare della ditta per la quale lavora.