Catania. Sono risultati positivi una coppia di genitori e i loro due figli minorenni al coronavirus. La famiglia, residente in un quartiere popolare di Catania, sono stati subito posti in isolamento.

Coronavirus, un’intera famiglia positiva: si teme nuovo focolaio

Da ambienti sanitari spiegano che non è ancora chiaro come abbiano contratto il virus, ma il fatto in sé dimostra come il Covid non sia sparito dall’isola. L’allerta dell’Asp è massima. Il nucleo familiare sarebbe entrato in contatto con un’ampia cerchia di persone.

inlineadv

Nelle prossime ore l’Asp di Catania procederà a individuare tutti i soggetti potenzialmente coinvolti, tra cui ci sarebbero dei bambini. Nelle ultime 24 ore in Sicilia si registrano in totale 15 nuovi casi, tra cui gli 11 migranti che fanno parte del gruppo di 60 originari dell’Asia sbarcati lunedì a Pozzallo. Sono tutti asintomatici e sono stati isolati in una struttura individuata dalla prefettura di Ragusa.