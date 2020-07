Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 16 luglio 2020. Le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Come sarà questa giornata per gli ultimi 4 segni dello zodiaco? Giornata confusa per il Sagittario, il Capricorno può guadagnare qualcosa in più. Bel recupero in amore e con le amicizie per l’Acquario, mentre i Pesci sono turbati. Di seguito le previsioni astrologiche liberamente tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, giovedì 16 luglio 2020.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 16 luglio 2020: Sagittario

Non sarà proprio un cielo sereno quello di giovedì e venerdì per i sagittario. Saranno due giorni molto confusi. Cerca di non buttare benzina sul fuoco in amore. Il fine settimana andrà molto meglio, ma per ora non dovresti strafare, nemmeno dal punto di vista fisico. Questo perché sei abbastanza provato fisicamente e perché questi mesi di chiusura hanno messo a dura prova i tuoi nervi. I sentimenti sono un po’ agitati e potrebbero esserci dei conflitti con il partner. Attenzione anche sul lavoro: la Luna in opposizione ti rende nervoso e ti crea delle incertezze.

inlineadv

Previsioni Paolo Fox domani giovedì 16 luglio 2020: Capricorno

Chi lavora in proprio o avrà l’opportunità di guadagnare qualcosa in più del solito, sarà contento. Hai avuto un periodo difficile, è vero, ma come ha ripetuto più volte il famoso astrologo di Rai2, alla fine avrai una vera rimonta. Molti Capricorno potranno far ripartire la propria attività in autunno o, al massimo, a gennaio del prossimo anno. Potrebbero sembrare dei mesi lontani per molti, ma non per te che hai la pazienza di aspettare prima di fare scelte. Giornata intrigante e interessante per quanto riguarda le emozioni e i sentimenti. Sono favoriti i nuovi contatti, ma cerca di prestare attenzione. Sul lavoro meglio tagliare con le situazioni che non ti piacciono più, ma senza polemiche.

Oroscopo domani Paolo Fox giovedì 16 luglio 2020: Acquario

Un giovedì da paura. Ti sentirai pieno di energia. Ha voglia di fare e di spaccare il mondo. I prossimi due giorni sono molto promettenti, specialmente per quel che riguarda i rapporti con gli altri. Le stelle favoriscono soprattutto gli incontri. Sfrutta questo momento per recuperare un po’ di tranquillità in più e grazie all’amore, all’amicizia potrai ricaricare le tue batterie. Devi verificare un rapporto d’amore: c’è da capire quanto vale e se vuoi ancora continuare. Per quanto riguarda il lavoro nei prossimi giorni potrebbe arrivare una bella novità, con cambiamenti importanti.

Oroscopo domani Paolo Fox giovedì 16 luglio 2020: Pesci

Come preannuncia l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai piuttosto turbato. Le prossime 48 ore potrebbero far emergere qualche vecchia ruggine in amore o sul lavoro. Cerca di tenere duro, anche se la voglia di mandare tutto all’aria sarà grande. Non arrabbiarti se ci saranno ritardi imprevisti. Cerca di riposare un po’ di più. Giornata nervosa in amore, con la Luna negativa: fai attenzione alle polemiche e alle discussioni con il partner. Cerca di non persistere con gli errori, piuttosto pensa a quello che non va. Sul lavoro dovresti evitare le situazioni stressanti.