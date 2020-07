Napoli. Una esplosione si è verificata in una fabbrica di ricarche per estintori, sita in via Giacinto Gigante, all’Arenella, quartiere collinare del capoluogo campano.

Napoli, esplosione in una fabbrica: c’è almeno un ferito

Da quanto si apprende, un operaio sarebbe rimasto ferito a seguito della deflagrazione di uno degli strumenti utilizzati per il lavoro. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, i quali hanno trasportato il ferito al Pronto Soccorso dell’ospedale più vicino. Non si conoscono al momento le sue condizioni di salute. Come non è chiaro se ci siano altri operai coinvolti.

inlineadv

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l’esatta dinamica di quanto accaduto e per rilevare eventuali responsabilità.