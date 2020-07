Napoli. Una cameriera di un noto ristorante del quartiere Chiaia, a Napoli, è risultata positiva al Coronavirus. La donna avrebbe servito al tavolo a cui era seduto il governatore Vincenzo De Luca.

Napoli, cameriera serve al tavolo di De Luca: scopre di essere positiva

La vicenda è avvenuta una decina di giorni fa. La ragazza, dopo aver accusato sintomi riconducibili al Covid-19, si è sottoposta al tampone che ha confermato il contagio da Coronavirus.

Come si legge su Il Riformista, la giovane era stata chiamata dai gestori del locale solo per una giornata, probabilmente per necessità di ulteriore personale per garantire un servizio più adeguato.

Inizialmente, quando i medici dell’Asl Napoli 1 Centro le hanno chiesto informazioni circa gli spostamenti effettuati negli ultimi giorni, la giovane non avrebbe detto di aver lavorato nel locale.

Ciò avrebbe impedito la ricostruzione del link epidemiologico e dunque a risalire alle persone con cui era entrata in contatto.

Sanificato il locale

Il ristorante, che ha ricevuto l’ufficialità del contagio venerdì scorso con una telefonata della stessa cameriera, ha chiuso i battenti domenica (ufficialmente “per problemi relativi al malfunzionamento dell’aria condizionata“). Il locale ha provveduto subito a sanificare gli ambienti. Tutti i dipendenti sono stati sottoposti al tampone.