Un video postato da un’infermiera del Cardarelli è divenuto virale e il web si è “appassionato” alla storia di Cassandra. La giovane di 21 anni con il sogno della musica che ha ottenuto un provino per il talent show di Amici via Skype. Il motivo è dato dalla lotta che la giovane sta combattendo contro un linfoma. Ma nonostante ciò non vuole rinunciare al sogno della vita.

Costretta al letto, al Cardarelli di Napoli, dove sta facendo il suo secondo giro di chemioterapia, la giovane cantante originaria di Frattamaggiore ha incantato e commosso anche la commissione che si occupa di scovare i prossimi allievi della Scuola di Amici. Oggi ha il prelievo del midollo per capire se il terzo ciclo di chemioterapia è andato bene.

Cassandra e il provino ad Amici

Cassandra nei mesi scorsi fa richiesta per partecipare al talent, ma poi a gennaio scopre di avere la leucemia. Cominciano subito i ricoveri e i cicli di chemio. La prima convocazione per il provino da Amici arriva il 3 luglio. “Quello è stato l’unico vero momento di sconforto, perché per me era un obiettivo importante, visto che studio canto da quando avevo 12 anni, e ci dovevo rinunciare per le mie precarie condizioni di salute”, ha raccontato al Mattino.

Salta il provino, ma un infermiere ha un’idea. Gira un video e pubblica il risultato, un’interpretazione di “If I Ain’t Got You”, di Alicia Keys, su YouTube. L’esibizione fa in pochi giorni il giro del web. Successivamente la redazione di Amici le ha riscritto per una seconda convocazione. “Ho spiegato che non potevo presentarmi e gli ho mandato il video per fargli capire la situazione. Sono rimasti colpiti e mi hanno concesso di fare il provino collegata da casa via Skype”, conclude Cassandra. Non si sa ancora l’esito, ma intanto Cassandra ha potuto mettere alla prova il proprio talento.