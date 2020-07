L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare del richiedente non potrà essere superiore ad € 15.748,48. Lo scopo – si legge nel bando – è quello di assicurare la corresponsione di 23.560 borse di studio per il sostegno del diritto allo studio, finalizzato a garantire il consolidamento del sistema scolastico ed il potenziamento delle opportunità per le famiglie campane.

inlineadv

Graduatoria borsa di studio Campania

Ieri è stata pubblicata la prima graduatoria dei beneficiari che è consultabile a questo link.