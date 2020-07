Qualiano. Prima una forte esplosione, poi l’incendio in campagna. Le notizie sono ancora frammentarie. In questi minuti una forte esplosione sarebbe stata udita da alcuni residenti tra Qualiano e Giugliano, in particolare nella zona cosiddetta “Pozzo Nuovo”.

Incendio tra Giugliano e Qualiano

A bruciare, secondo alcuni testimoni, un vasto appezzamento di terra alle spalle della ditta “Manna”, nel comune di Qualiano. Le fiamme sono altissime e sono visibili da centinaia di metri. Il fumo sta invadendo, in questi minuti, parte della città. Non è ancora chiaro ciò che sta andando a fuoco, se solo erbacce e sterpaglie oppure anche rifiuti di vario genere. I residenti hanno allertato i vigili del fuoco.

inlineadv

Giornata veramente da dimenticare quella di oggi sul fronte roghi e incendi, sia nella città di Giugliano che nei comuni limitrofi.

Seguiranno aggiornamenti