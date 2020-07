Bollettino Coroanvirus in Campania oggi lunedì 13 luglio. L’Unità di crisi della regione comunica che oggi sono 7 i nuovi positivi al Covid-19 su 530 tamponi effettuati. Sulla base dei dati della giornata non ci sono né deceduti né guariti da Coronavirus.

Bollettino Coronavirus oggi in Campania

Il totale dei positivi ad oggi è pari a 4.779 mentre il totale dei tamponi è di 303.419. Le persone che hanno perso la vita in Campania restano 432 mentre i guariti sono 4.094 (di cui 4.094 totalmente guariti e 0 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).

