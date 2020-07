Oroscopo Paolo Fox domani martedì 14 luglio 2020. Le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Come sarà questa giornata per i primi 4 segni dello zodiaco? L’Ariete ha molta voglia di fare e poche risorse, grande forza per il Toro. I Gemelli hanno una grande capacità di azione, mentre per il Cancro serve maggiore tranquillità. Di seguito, le previsioni astrologiche liberamente tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, martedì 14 luglio 2020.

Oroscopo Paolo Fox domani martedì 14 luglio 2020: Ariete

Attenzione perchè questa giornata vi potrà consumare energia e soldi. La voglia di fare non ti manca, quello che scarseggia, ora, sono le risorse necessarie per portare a compimento alcuni progetti. In amore se c’è stato uno strappo nella coppia, andrebbe ricucito entro agosto, dopodiché ci sarà ben poco da fare. Non riuscirete più a sanare la ferita. Conviene parlare o rimediare a qualche errore commesso al più presto. C’è anche chi tra voi accusa un po’ di noia nella vita di coppia, soprattutto se state insieme da tempo, dovreste riaccendere la scintilla dell’amore, messa da parte a causa delle incombenze economiche. Anche nel lavoro accusate un po’ di stress, ma i risultati del vostro operato iniziano a vedersi.

Previsioni Paolo Fox domani martedì 14 luglio 2020: Toro

Domani ci sarà la Luna attiva: ti sentirai molto energico e vitale, ma non avrai ancora le sicurezze che ti servono. C’è da dire che martedì potrebbe rivelarsi un giorno interessante, così come il prossimo weekend. Ora dovresti fare molta attenzione soprattutto alle questioni riguardanti la casa e le spese: ci sono alcuni cambiamenti o problemi, piuttosto importanti, da da affrontare. La giornata è interessante soprattutto per i sentimenti, grazie alla Luna nel segno in bell’aspetto con Giove e Saturno, potrebbe esserci anche qualche novità interessante in arrivo. Nel campo professionale riuscirete a raccogliere i frutti del duro lavoro, quella intrapresa potrebbe essere davvero la strada giusta.

Oroscopo Paolo Fox domani martedì 14 luglio 2020: Gemelli

Ti senti grintoso e hai un’enorme capacita di azione. Non solo oggi. Questo è tipico di te Gemelli: quando tutto intorno è fermo, tu riesci a trovare quel guizzo, quello slancio in più per andare avanti, per sbloccare perfino le situazioni più intricate. Sei capace di trasformare una grande difficoltà in una grande opportunità. Queste saranno giornate significative per chiudere un contratto o per l’amore e gli affetti famigliari. E proprio l’amore può tornare il protagonista della vostra vita in questo periodo, dovete soltanto evitare gli scontri accesi. Le storie che nascono in questo periodo particolare potrebbero diventare importanti, giocate bene le vostre carte. Sul lavoro invece le stelle vi consigliano di evitare rischi inutili.

Oroscopo Paolo Fox domani martedì 14 luglio 2020: Cancro

Senti il bisogno di avere maggiore tranquillità intorno a te. Martedì e forse ancora di più il fine settimana saranno giorni importanti per quel che riguarda le relazioni. Se ti piace qualcuno, dovresti procedere dritto per la tua strada: agosto, non ci crederai, potrebbe sorprenderti. Decisioni radicali in vista per chi ha una famiglia. Quella di domani sarà una giornata che riguarderà in particolare le coppie che di recente hanno preferito allontanarsi per fare chiarezza mentale. Nel campo professionale le cose andranno meglio a partire dalla prossima settimana, portate pazienza.