Controlli dei Nas in un panificio di Nola. Sequestrati 20 chili di alimenti (biscotteria secca, pastiera, frutta secca, formaggi vari, legumi), poiché privi di informazioni utili a garantirne la rintracciabilità alimentare.

Sequestro alimenti

Inoltre, sempre allo stesso panificio, è stata comminata una “diffida” per delle non conformità riscontrate nel corso della verifica igienico-sanitaria per carenze strutturali del laboratorio di produzione e mancato aggiornamento del sistema di monitoraggio previsto dal manuale Haccp.

inlineadv