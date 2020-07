Afragola. Un incendio di grandi dimensioni è divampato pochi minuti fa, in via Saggese. Ad andare a fuoco un deposito di autobus.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno cercando di domare le fiamme. Presenti anche i Carabinieri della locale stazione. Sul posto sono arrivati anche i vigili urbani di Acerra.

“Preoccupati per quello che stiamo vedendo in questi minuti, una grossa nuvola di fumo proveniente da un incendio in via Saggese ad Afragola. Abbiamo chiesto ai vigili urbani di Acerra di effettuare un sopralluogo, ci stanno giungendo notizie non confermate che è in corso un incendio di un capannone. Sul posto ci sono anche i vigili del fuoco. Anche se abbiamo accertato che il #rogo non è sul territorio di Acerra continuiamo a non essere tranquilli, perché l’inquinamento non ha certo confini fisici”, fa sapere il sindaco di Acerra, Raffaele Lettieri.