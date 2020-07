È morta l’attrice Kelly Preston, moglie di John Travolta. La donna aveva 57 anni. A comunicarlo è stato lo stesso attore su Facebook. Nata il 13 ottobre 1962 alle Hawaii, Kelly Preston ha studiato teatro e teatro all’Università della California del Sud. E’ arrivata alla fama per il suo ruolo nella commedia di successo del 1988 “Twins”, con Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito, ed è apparsa in decine di film e spettacoli televisivi nel corso della carriera.

Com’è morta la moglie di John Travolta

La donna è morta a causa di un tumore al seno. “È con un cuore profondamente addolorato che vi informo che la mia bella moglie Kelly ha perso la sua battaglia di due anni con un tumore al seno. Ha combattuto coraggiosamente, circondata dall’amore e supporto di tanti”, scrive Travolta. “Io e la mia famiglia saremo sempre grati ai dottori gli infermieri dell’MD Anderson Cancer Center, tutti i centri medici che ci hanno aiutato così come ai suoi tanti amici e persone care che sono sempre stati con lei. L’amore e la vita di Kelly saranno sempre nei nostri ricordi”, dice l’attore che annuncia che si prenderà una pausa.

inlineadv

“Mi prenderò un po’ di tempo per stare qui con i miei figli che hanno perso la loro madre, quindi perdonatemi in anticipo se non sentirete di noi per un po’. Ma vi prego sappiate che io sentirò la vostra esplosione d’amore nelle prossime settimane e mesi in avanti, mentre ci riprendiamo. Con tutto il mio amore, JT”, conclude Travolta.

Il matrimonio

Fra gli altri ruoli, ha interpretato l’ex fidanzata del personaggio titolare nella commedia romantica di successo del 1996 “Jerry Maguire”, che ha visto anche la partecipazione di Tom Cruise e Renee Zellweger. Travolta e Preston si sono sposati nel 1991 e hanno avuto tre figli. Il loro figlio maggiore è morto nel 2009 a 16 anni.