Sole, mare e traffico. Sono migliaia le persone che nel giorno della festa della Repubblica hanno deciso di trascorrere la giornata al mare.

2 giugno a Giugliano, lidi presi d’assalto: strade in tilt in direzione mare

Già a partire dalle prime ore della giornata si sono registrate lunghissime code sulle principali strade in direzione Lago Patria. Centinaia di auto in coda per raggiungere i lidi e ristoranti ormai sold out.

Lunghe code si registrano in questi minuti anche in via Ripuaria sempre in direzione Lago Patria. Complici di questo caos sulle arterie stradali delle città di Giugliano e Qualiano sicuramente le temperature estive di questi ultimi giorni. L’estate è sempre più vicina e il litorale domizio è la meta preferita dei residenti dell’area a Nord di Napoli.

Dunque strade e asse mediano in tilt, dall’ex SS 162 (Domiziana), e all’altezza del Gloria Village, fino all’uscita di Lago Patria, con rallentamenti anche lungo via Lago Patria. Si preannuncia un 2° giugno da “Sold out” sui lidi e nei ristoranti di Varcaturo e Ischitella, a Castel Volturno. Dopo due anni di pandemia e nella prima primavera senza restrizioni, il litorale è una delle mete privilegiate da pendolari e amanti della tintarella, che però dovranno affrontare anche un’ora di traffico prima di raggiungere la spiaggia.