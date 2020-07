Cosenza. Tragico schianto nella notte, Noemi S. muore a 24 anni. La giovanissima è deceduta questa notte in ospedale per i gravi traumi riportati a seguito di un violentissimo scontro in auto. Secondo quanto riportato dai giornali locali, una Citroen e una Punto, si sono scontrate frontalmente nei pressi di Città 2000, all’imbocco del sottopasso che conduce verso Piazza Europa. Nell’impatto sono rimaste ferite altre due persone.

Cosenza, tragico incidente

L’episodio si è verificato a Città 2000, all’imbocco del sottopasso che conduce verso Piazza Europa. Per cause in corso di accertamento una Citroen si è scontrata frontalmente con una Fiat Punto in procinto di uscire dal tunnel in direzione opposta. L’impatto è stato violentissimo.

Secondo una prima sommaria ricostruzione, una delle due utilitarie è sbandata finendo nell’altra corsia. Sul posto tre ambulanze del 118, i vigili del fuoco, gli agenti della polizia di stato e i vigili urbani di Cosenza.