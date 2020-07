Ancora sette positivi in Campania. A comunicarlo è il bollettino giornaliero dell’Unità di Crisi della Protezione Civile. Il numero dei nuovi contagiati è lo stesso di ieri. Un dato che fa tenere alta la guardia alle autorità sanitarie e che dimostra come il Covid-19 sia ancora in circolazione e non abbia perso la sua capacità di diffusione.

Coronavirus in Campania, bollettino 11 luglio: sette positivi

La maggior parte dei nuovi contagiati sono concentrati tra le province di Caserta e Salerno. Nel comune di San Nicola La Strada si registrano due positivi, mentre a Salerno una dipendente di un istituto di credito è risultata positiva al tampone. Nel rione Carmine alcuni bar e negozi di alimentari sono stati chiusi per consentire le operazioni di sanificazione ed effettuare tamponi a tappeto a decine di residenti e commercianti. Di seguito il bollettino giornaliero.

inlineadv

Positivi del giorno: 7

Tamponi del giorno: 1.952

Totale positivi: 4.769

Totale tamponi: 301.677

Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 432

Guariti del giorno: 2

Totale guariti: 4.095 (di cui 4.095 totalmente guariti e 0 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).