Clamoroso gossip scuote lo spogliatoio dei campioni di Francia. Secondo il settimanale Chi, l’attaccante brasiliano Neymar avrebbe un flirt con Izabel Goulart, la compagna di Kevin Trapp, portiere tedesco ex Paris Saint Germain (ed ex compagno di squadra di Neymar) ora all’Eintracht Francoforte. Trapp e la Goulart hanno trascorso la quarantena separati, dunque già questo basterebbe a confermare il gossip.

L’indiscrezione

“Nessuno ne parla ma di notte a Parigi, in gran segreto, è nata una nuova coppia. Lui è il calciatore del Psg Neymar e lei la modella brasiliana famosa Izabel Goulart. Peccato però che entrambi siano fidanzati con altre persone. La modella, in particolare, è la compagna di Kevin Trapp, portiere, ex compagno di Neymar, che è volato a giocare in Germania”. A lanciare lo scoop è stata la rivista Chi, che sottolinea anche come la Goulart e Trapp stiano progettando il matrimonio.

