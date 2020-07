Napoli. Ha scelto una location a lei tanto cara, ha scelto di suonare a casa, anzi letteralmente sul tetto di “casa sua”. Deborah De Luca ha registrato un suo live, “forse il più emozionante”, tra le vele di Scampia. La nota dj napoletana ha voluto così omaggiare la sua terra: 2 ore di musica live con alle spalle il panorama mozzafiato delle Vele, note a tutto il mondo grazie anche alla serie tv Gomorra.

Nella sua Napoli non suonava da molto tempo. Anzi, ci suona molto raramente. Con il live di giovedì, Deborah ha deciso di far conoscere la sua terra in tutto il mondo. In 12 ore il suo live streaming ha fatto oltre 1 milione di visualizzazioni.

Una vita, la sua, costellata di sacrifici: da cameriera a cubista, ma sempre avendo la musica nel cuore. Dalle Vele di Scampia ha conquistato le consolle di mezzo mondo.

L’annuncio ai fan

Sono nata qui, all‘ombra delle vele di Scampia..ed è qui che ho deciso di registrare forse il live più emozionate della mia carriera in collaborazione con MIXMAG.

Torno a casa per un giorno ❤️

Giovedì 9 luglio alle 20:00 (CEST) ora italiana sarò in diretta streaming sulla mia pagina Facebook dalla terrazza di uno di questi “famosi” palazzi per condividere con voi la mia musica, le mie origini, la mia passione.