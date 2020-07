Oroscopo Paolo Fox domani sabato 11 luglio 2020. Le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Come sarà questa giornata per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Il Sagittario deve staccare la spina dai problemi, il Capricorno è ancora molto pensieroso. Pieno fermento per l’Acquario, mentre i Pesci hanno una piccola rivincita personale. Di seguito, vi proponiamo l’oroscopo di Paolo Fox per domani, sabato 11 luglio, dedicato agli ultimi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 11 luglio 2020: Sagittario

Stacca la spina dai problemi degli ultimi giorni. E’ questo il suggerimento dell’oroscopo di domani. Prenditi il weekend per fare qualcosa di piacevole, magari un piccolo viaggio. Rilassati, ne hai bisogno. Cerca, però, di fare attenzione all’amore, al tuo rapporto di coppia. Potrebbe esserci un terzo incomodo oppure sei tu ad aver aperto gli occhi e a esserti disilluso. Qualcun altro potrebbe aver chiuso una storia e adesso pentirsene. Cerca di essere più prudente nelle relazioni e mantieni la calma in famiglia. La giornata, comunque, è tutto sommato positiva. Sul lavoro questo è un momento di recupero anche grazie al tuo ottimismo.

Previsioni Paolo Fox domani sabato 11 luglio 2020: Capricorno

C’è un po’ di tensione nell’aria. Il weekend potrebbe essere costellato da discussioni e tu, adesso, sei ancora piuttosto pensieroso. Dovresti provare a recuperare la tranquillità, perché ritrovarti in mezzo alla confusione o a troppe chiacchiere è l’ultimo cosa che vuoi in questo momento. Per le prossime 48 ore non organizzare nulla di troppo faticoso. C’è un po’ di agitazione e nervosismo in amore e nei rapporti interpersonali, cerca di stare attento a come ti relazioni con gli altri. Anche sul lavoro meglio essere cauti, in questo periodo sembra che non ti vada bene niente.

Oroscopo domani sabato 11 luglio 2020: Acquario

C’è vita. E che vita. In questi giorni sei molto motivato, in pieno fermento. Più si avvicina l’autunno e più tu avrai progetti da realizzare. È probabile che qualcosa di importante cambierà, in amore, ma soprattutto sul lavoro. Forse c’è stata una pausa forzata: nulla ti vieta di fare le cose che facevi prima, ma in maniera del tutto diversa. L’amore è protetto dalle stelle per tutto il weekend, puoi programmare qualcosa di bello insieme al partner. Emozioni in vista. Sul lavoro stai cercando nuovi obiettivi da raggiungere.

Oroscopo domani sabato 11 luglio 2020: Pesci

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai più forza e potrai prenderti una piccola rivincita personale. In questo giorni regna sovrana anche la confusione in amore, ma agosto andrà molto meglio. Ora ci vorrebbe qualcosa di nuovo, che ti distraesse dalle tensioni legate al lavoro e all’amore. Se nei mesi scorsi c’è stato qualche problema in amore, adesso le cose stanno migliorando, devi cercare di ritrovare la stabilità, il vero problema potrebbe esserci nel caso in cui ci fossero due storie parallele nella tua vita. Recupero sul lavoro.