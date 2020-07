Giugliano. Litigio al campo di Giugliano, quello in via Carrafiello, finisce nel sangue. Ieri un 17enne della comunità rom è rimasto ferito al culmine di una discussione sorta per futili motivi.

Giugliano, lite finisce nel sangue al campo rom: ferito 17enne

A darne notizia è il Mattino. Il giovane è stato accompagnato all’ospedale San Giuliano di Giugliano dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di una ventina di giorni. Il ragazzo ha riportato ferite al tallone.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del Commissariato di Polizia di Giugliano, diretti dal primo dirigente Cante, che hanno ascoltato il ragazzo.

Stando alla dichiarazione della vittima, il minorenne sarebbe stato ferito al termine di una lite. Non è ancora chiaro chi siano gli aggressori e quali siano, invece, le ragioni che hanno portato al litigio e poi al ferimento. Intanto, la polizia ha avviato le indagini per risalire agli autori dell’aggressione.