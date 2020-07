Drammatico risveglio per la città di Sant’Anastasia, comune del vesuviano della provincia di Napoli. Salvatore Sebeto, giovane padre molto conosciuto in città, è morto dopo un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. A darne notizia in anteprima è il portale Laprovinciaonline.

Sant’Anastasia (Napoli), morto Salvatore Sebeto

Le circostanze del decesso sono ancora poco chiare. Salvatore si sarebbe sentito male. Probabilmente ad ucciderlo un improvviso arresto cardiocircolatorio. I soccorsi del 118 si sono rivelati inutili. La notizia della sua dipartita intanto ha fatto presto il giro del web. Su Facebook sono tanti in queste ore i messaggi di cordoglio di amici e parenti.

inlineadv

“Stamattina una giornata triste, una notizia che ci spezza il cuore, una notizia che non avremmo voluto avere. Un ragazzo veramente perbene, sempre disponibile e gentile. Un uomo pieno di valori ed educazion”, scrive Claudia. “Non ho parole, due giorni fa ci siamo dette tante cose. Mi hai dato un dolore enorme perché è stato il destino a farlo”, il ricordo di Edoardo.

Il giovane lascia la moglie e due figli piccoli.