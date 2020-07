Sorprende i ladri sul fatto e viene ferito con un colpo di pistola. E’ quanto accaduto nel rione Boscariello a Capua, nel primo pomeriggio di ieri. Due malviventi armati sono entrati in un terreno agricolo con l’intento di rubare ma sono stati scoperti dal proprietario, un 60enne della zona.

Capua, soprende i ladri nel suo terreno: ferito a colpi di pistola

Dopo averli sorpresi, l’uomo ha provato a metterli in fuga, ma uno di loro ha fatto fuoco con una pistola. Un proiettile ha raggiunto la vittima alla gamba. Solo a quel punto i balordi sono scappati dal fondo agricolo facendo perdere le proprie tracce.

Fortunatamente la vittima è riuscito ad allertare i soccorsi del 118 e gli uomini dell’arma dei carabinieri, giunti poco dopo sul posto. Il 60enne è ricoverato presso l’ospedale Cardarelli di Napoli dove è stato sottoposto ad un intervento per la rimozione del proiettile e non è in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Capua.