Giugliano-Mugnano. Colpo grosso questo pomeriggio alla posta di via Giugliano-Mugnano. Ufficio no cash, dove non si usano contanti ma solo carte. Questa volta però, a differenza di ladri sprovveduti degli anni scorsi, oggi è entrata in azione una banda ben organizzata. Sapevano come muoversi e dove andare: intorno alle 14, due uomini hanno fatto irruzione nella filiale. Entrambi erano vestiti con uniforme da guardia giurata. Un camuffamento per sembrare vigilantes ed entrare ancor più facilmente. Un terzo probabilmente faceva da palo all’esterno. Armi in pugno, hanno minacciato i presenti e si sono diretti nel retro dello sportello bancomat.

Mugnano, la rapina

I dipendenti sono stati costretti ad aprire la cassaforte e i rapinatori in pochi minuti hanno riempito buste di soldi e sono fuggiti. Un bottino ancora da quantificare con precisione: alcune decine di migliaia di euro, secondo una prima stima, ma non più di 50mila euro. Terrore tra i lavoratori dell’ufficio postale ma nessuno ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Marano che hanno raccolto le testimonianze e stanno analizzando le immagini delle telecamere per provare a risalire all’identità dei rapinatori.

