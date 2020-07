Pubblicata la graduatoria del Bonus Fitti Coronavirus del Comune di Napoli. L’elenco riguarda i beneficiari del contributo della Regione Campania fino a 750 euro. In totale sono circa 5.899 le richieste giunte e ne sono state accettate 4.084. Rigettate invece 1.815 domande. Nei prossimi giorni avverranno i pagamenti, fino al 100% degli importi richiesti, non appena avverrà il trasferimento delle risorse da Palazzo Santa Lucia al Comune, secondo l’ordine di graduatoria. Il budget è di 719.968,45 euro.

Bonus affitti Coronavirus Campania

Il Bonus affitti Covid19 è stato pensato dalla Regione Campania per fronteggiare la crisi economica a seguito dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. Il bando regionale “Sostegno al fitto delle abitazioni principali per situazioni di emergenza socio-economica” risale al 23 aprile scorso. Nella graduatoria è data priorità al reddito complessivo familiare più basso dichiarato nella domanda. Solamente in caso di parità tra aventi diritto, si seguirà l’ordine cronologico della presentazione della domanda.

“Alla luce dell’avviso regionale – spiega il Comune di Napoli – il contributo di sostegno per il Covid 19 risulta compatibile con qualsiasi altra misura statale, anche avente analoga finalità ma risulta incompatibile con misure regionali per il sostegno al fitto per il medesimo periodo. Pertanto, nel caso di contemporanea ammissione al Bonus Fitti 2019 della Regione (contributo al fitto ex legge 431/98 art.11 – annualità 2019), la cui graduatoria definitiva è stata pubblicata in data 09.06.2020 dalla regione Campania, il Comune dovrà erogare il contributo più favorevole al cittadino.

Qui la graduatoria.