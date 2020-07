Bonus fitti Camapania. Sono arrivati nelle casse del Comune di Napoli i circa 4,8 milioni di euro per i contributi del bando fitti Covid19 della Regione Campania. L’Acer, l’azienda regionale della casa, ha effettuato ieri, 1 luglio, il mandato di pagamento a beneficio del Comune di Napoli per un importo di 4.783.350,06 euro.

Acquisito oggi dalla banca che provvederà in queste ore ad accreditarli alla tesoreria di Palazzo San Giacomo. Intanto, agli sportelli dell’ufficio Casa del Comune è già ressa. Ieri c’erano circa 150 persone in cosa che chiedevano informazioni sul pagamento dei bonus per l’aiuto all’affitto, che è stato esteso anche ai cittadini immigrati extracomunitari.

Graduatorie bonus fitti Campania