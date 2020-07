Un nuovo focolaio è stato individuato in un’azienda, stavolta in provincia di Parma. Al momento i positivi sarebbero 33 in tutto. Si tratta della Parmovo, azienda di produzione di ovoprodotti, di Sanguigna di Colorno.

Focolaio in un’azienda del Parmense: 33 positivi in tutto

A rilevare il nuovo focolaio è l’Azienda territoriale sanitaria Val Padana, l’ente sanitario delle province lombarde di Mantova e Cremona.

I lavoratori risultati positivi al Sars-Cov2 sono tutti residenti nella zona di Casalmaggiore (Cremona) e Viadana (Mantova) e sarebbero dipendenti di una società di servizi lombarda che fornisce manodopera a diversi contesti produttivi, compresa l’azienda parmense.

L’indagine epidemiologica

La maggior parte di questi ultimi casi rilevati nel territorio dalla bassa lombarda, spiega l’Ats Val Padana, non è da ricondurre “ai focolai del Viadanese” ma è “l’esito di ulteriori attività di indagine” avviate “nei giorni scorsi su un contesto lavorativo collegato a un’attività produttiva sita in provincia di Parma, nel quale si sono registrati dei casi di positività al Covid-19”.