L’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio ha lanciato l’allarme per un volo che, partito dal Qatar con a bordo 135 passeggeri provenienti però dal Bangladesh, è in arrivo a Fiumicino. Dopo la sospensione decretata lunedì dal ministro della Salute, i passeggeri bangalesi non saranno fatti sbarcare.

Roma, in arrivo aereo con a bordo 135 passeggeri dei Bangladesh

L’Unità di crisi chiede quindi all’Enac di “emettere un’indicazione chiara alle linee aeree affinché non li imbarchino”.

I sospetti infetti non verranno fatti sbarcare e rimarranno quindi a bordo i 125 passeggeri bengalesi giunti all’aeroporto di Fiumicino con un volo di linea da Doha in

Qatar.

Ripartiranno per Doha con lo stesso aereo previsto in partenza alle 16:20. I restanti passeggeri, di altre nazionalità saranno invece sottoposti ai tamponi presso il Terminal 5, lontano dagli altri terminal, per poi andare in quarantena.

“Comunque le nostre squadre di medici e infermieri sono già sul posto, ma dico con estrema chiarezza che non si può scaricare sul solo nostro servizio sanitario regionale questo onere, peraltro senza alcun tipo di programmazione”, sottolinea il responsabile dell’Unità di Crisi Coovid-19 della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“Occorrono delle regole ferree e chiare, basta fare lo scarica barile, se vogliamo a monte rafforzare la sorveglianza sanitaria ed impedire rischi effettivi di ritorno. Roma non può sostenere questa pressione. Auspico che vengano assunte decisioni che vadano in tal senso nelle prossime ore”, aggiunge.