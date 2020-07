“Invito a smentirmi ma il nome di Sequino sul tavolo del centrodestra non è mai stato fatto”. Sono le parole di Andrea Guarino dell’Udc di Giugliano nel corso di Campania oggi in onda su Teleclubitalia.

L’esponente politico ha ribadito che non è ancora deciso il nome del candidato sindaco ma “i partiti giuglianesi saranno determinanti nella scelta. Il nome di Sequino non è mai stato portato sul tavolo di centrodestra dove non è mai uscito nessun nome, né di Maisto né di Sequino. Se quello di Sequino è stato fatto in Forza Italia non lo so ma sul tavolo di centrodestra mai”.

“A breve ci sarà nuovo incontro provinciale e uscirà il nome poi una volta uscito dovrà venire sui tavoli giuglianesi” ha spiegato Guarino in diretta.