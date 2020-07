Si ritorna a spostarsi, si raggiungono le isole del golfo a bordo di aliscafi e traghetti e mantenere le distanze diventa difficile così diventa facile creare assembramenti in attesa degli imbarchi, in fila per i biglietti e sui mezzi stessi. Spesso le mascherine non vengono indossate e non tutti tra cittadini, pendolari e turisti si sentono sicuri.

