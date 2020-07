Ad agosto dovrebbero partire i saldi estivi, in ritardo rispetto agli altri anni al fine di favorire il commercio. Intanto i negozianti del territorio scelgono di proporre promozioni e ribassi per incentivare lo shopping, che altrimenti a detta degli stessi commercianti, non si sarebbe sviluppato. In merito, abbiamo ascoltato ascoltato diversi esercenti cittadini.

inlineadv