Un solo positivo e due guariti nelle ultime 24 ore in Campania. A riferire i dati è l’Unità di Crisi della regione che, come di consueto, ha diffuso il bollettino delle 17.

Coronavirus in Campania, oggi solo un positivo

Su 1344 tamponi processati dai laboratori campani soltanto uno ha dato esito positivo.

Ieri, 6 luglio, l’Unità di crisi ha segnalato un incremento notevole dei positivi: 27 contagi, dovuti anche dalla scoperta di un nuovo focolaio in Campania, a San Lucia di Serino, nell’Avellinese. Nella giornata di oggi, 7 luglio, si registra un solo caso.

Con un solo positivo di oggi, il totale dei contagi sale a 4747. Si registrano anche due pazienti guariti dal Covid-19, portando così il totale dei guariti a 4089 (di cui 4.088 totalmente guariti e 1 clinicamente guariti).

Anche oggi fortunatamente non si rilevano nuovi decessi. Il numero delle vittime resta dunque inchiodato a 432. In Campania, dunque, gli attualmente positivi, cioè le persone ancora malate, sono 226, una in meno rispetto a ieri. Fin dall’inizio della pandemia sono stati analizzati 294.712 tamponi.