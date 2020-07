Boom di contagi in Campania. Nella giornata di oggi, 6 luglio, si registrano 27 nuovi positivi al coronavirus. A riferirlo è il bollettino giornaliero diffuso dall’Unità di Crisi della Regione. Un numero in crescita che sta destando preoccupazione tra le istituzioni.

Campania, bollettino de 6 luglio: 27 contagiati

Sono 27 dunque i nuovi casi di Covid-19 su 775 tamponi effettuati. A finire sotto osservazione, dopo Mondragone, i nuovi mini-cluster scoperti in Irpinia, in particolare a Santa Lucia di Serino, dove ben sei contagiati in 48 ore fanno temere una crescita di positivi. In questo caso, come sul litorale domizio, il focolaio sarebbe stato innescato da persone provenienti dall’Est Europa o comunque dall’estero. Di seguito i dettagli del bollettino.

Positivi del giorno: 27

Tamponi del giorno: 775

Totale positivi: 4.746

Totale tamponi: 293.368​

Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 432

Guariti del giorno: 1

Totale guariti: 4.087 (di cui 4.086 totalmente guariti e 1 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).