E’ in quarantena ed è in condizioni stabili il pastore di Bayannur malato di peste bubbonica. Il caso è stato confermato nella Regione Autonoma della Mongolia. Per questo motivo, le autorità cinesi hanno deciso di innalzare le misure precauzionali.

Pastore malato di peste bubbonica, innalzata allerta in Cina

Le autorità hanno emesso un avviso di livello 3, in un sistema di quattro livelli. Il caso è stato segnalato in un ospedale della regione di Urad Middle Banner, nella città di Bayannur. Non è chiaro come l’uomo si sia contagiato.

inlineadv

La peste bubbonica è una malattia batterica diffusa dalle pulci che vivono su roditori selvatici come le marmotte. Può uccidere un adulto in meno di 24 ore se non curata in tempo, ma viene curata con antibiotici facilmente disponibili. Nei giorni scorsi, in collegamento al caso, erano state messe in quarantena 146 persone.