Una tigre ha assalito e sbranato una guardiana dello di zoo di Zurigo in Svizzera. Il servizio di emergenza dello zoo era stato informato del fatto che la guardia è stata attaccata da una tigre siberiana nel recinto riservato ai felini.

Tragedia allo zoo, tigre sbrana e uccide una donna

Sul posto è subito intervenuta una squadra di guardie che è arrivata nelle vicinanze del recinto ed è riuscita ad attirare l’animale per portarlo fuori dal recinto e provare a soccorrere la vittima. Per la donna, di 55 anni, però non c’è stato nulla da fare. È rimasta ferita e non c’è stata possibilità di soccorrerla né di rianimarla: è deceduta all’istante, secondo quanto viene fatto sapere attraverso una nota.

Sul caso verrà aperta un’indagine per determinare le motivazioni per cui la guardia “si trovasse nel recinto contemporaneamente all’animale”. Secondo quanto spiega l’agenzia di stampa svizzera Keystone-Ats, la tigre in passato non aveva mai dato particolari segni di aggressività. All’aggressione da parte della tigre avrebbero assistito alcuni visitatori e impiegati dello zoo, per cui è stata istituita un’unità di supporto.

La tigre è ancora viva e viene ribadito che finora si era sempre comportata normalmente, senza mai dare segnali preoccupanti. L’area dello zoo in cui è avvenuto l’incidente è stata chiusa subito dopo l’aggressione.