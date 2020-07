Presenterà la propria candidatura alle presidenziali Usa il rapper Kanye West, dopo aver appoggiato l’attuale presidente e candidato alla rielezione, Donald Trump.

Presidenziali Usa 2020, il rapper Kanye West annuncia la candidatura

“Ora dobbiamo realizzare la promessa dell’America credendo in Dio, unificando la nostra visione e costruendo il nostro futuro. Sono in corsa per la presidenza degli Stati Uniti”, ha twittato sul suo account di 29,4 milioni di follower.

Non è la prima volta che il 43enne rapper afroamericano, secondo Forbes la stella più pagata nel 2020, specula sul suo ingresso in politica, anche se quest’ultimo sembra il suo annuncio più forte e arriva il 4 luglio, giorno dell’Indipendenza. West ha inoltre incassato il “pieno sostegno” del fondatore di tesla e SpaceX, Elon Musk.

L’annuncio fatto dal rapper ha scatenato una valanga di commenti su twitter, tra quanti sono pronti a dargli il loro supporto e chi giura che non gli darà mai il suo voto.